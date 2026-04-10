Apple hat Pixelmator Pro im Jahr 2024 übernommen und die App seitdem aufgewertet. Nun steht ein weiteres Update für Pixelmator Pro zur Verfügung. Allerdings gibt es bei den neuen Funktionen einen Unterschied, ob ihr die Standalone-App nutzt, oder ob ihr die Creator-Studio-Version von Pixelmator Pro verwendet.

Apple aktualisiert Pixelmator Pro

Pixelmator Pro bietet nun RAW-Bildunterstützung für weitere Kameras, neue Vorlagen, verbesserte Unterstützung für den SVG-Dateiexport, neue Tastenkombinationen und vieles mehr. Einige Funktionen, wie beispielsweise die Tastenkombinationen, sind allerdings nur in der Creator Studio-Version von Pixelmator Pro verfügbar.

In den Release-Notes der Standalone-Version für den Mac (Version 3.8) heißt es beispielsweise

Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt

Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5II und Nikon Z50II.

Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.

Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und „Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.

Die Creator-Studio-Version erhält verschiedene Tastaturkurzbefehle, ein neu erdachtes Bearbeitungserlebnis mit Pixelmator Werkzeugen auf dem iPad und vieles mehr.