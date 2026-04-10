Seit Jahresbeginn haben Apple Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen zahlreiche Award-Nominierungen erhalten. Daraus resultierten bereits mehrere Auszeichnungen. Höhepunkt war sicherlich der Gewinn eines Oscars für „F1 – Der Film“. Nun erhielten mehrere Apple Originals Nominierungen für die 86. jährlichen Peabody Awards.

Apple TV mehrfach für Peabody Awards 2026 nominiert

Apple TV wurde heute mit fünf Nominierungen für die 86. jährlichen Peabody Awards ausgezeichnet. Die Filme „Pluribus“, „Come See Me in the Good Light“, „Mr. Scorsese“, „Vietnam: The War That Changed America“ und „Shape Island“ wurden in verschiedenen Kategorien nominiert. Die Peabody Awards würdigen herausragendes Storytelling, das gesellschaftliche Themen und die Stimmen der neuen Generation aufgreift. Die diesjährigen Gewinner werden am 23. April bekanntgegeben und die Preisverleihung findet am Sonntag, den 31. Mai 2026, im Beverly Wilshire in Beverly Hills statt.

Der Golden-Globe-Preisträger „Pluribus“ erhielt eine Nominierung in der Kategorie Unterhaltung, während der Oscar-nominierte Film „Come See Me in the Good Light“, der Critics-Choice-Award- und DGA-Award-Gewinner „Mr. Scorsese“ und der BAFTA-Award-nominierte Film „Vietnam: The War That Changed America“ Nominierungen in der Kategorie Dokumentarfilm erhielten, zusammen mit einer Kinder-/Jugend-Nominierung für den Kinder- und Familien-Emmy-Award-Gewinner „Shape Island“.

Apple erhielt fünf Nominierungen für die 86. jährlichen Peabody Awards, darunter:

“Pluribus”

Entertainment

“Come See Me in the Good Light”

Documentary

“Mr. Scorsese”

Documentary

“Vietnam: The War That Changed America”

Documentary

“Shape Island”

Children’s/Youth