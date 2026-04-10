Pünktlich zum 50. Geburtstag von Apple hat im niederländischen Utrecht das nach eigenen Angaben größte Apple-Museum Europas eröffnet. Seit dem 2. April können Besucher auf mehr als 2.000 Quadratmetern eine der weltweit umfangreichsten Apple-Sammlungen besichtigen.

50 Jahre Apple

Die Ausstellung erstreckt sich über mehrere Themenbereiche und zeichnet Apples Geschichte von den Anfängen bis heute nach. Dazu gehört ein Nachbau der legendären Garage von Steve Jobs‘ Eltern, in der Apple 1976 gegründet wurde. Ein eigener Bereich widmet sich außerdem den Jahren, die Jobs nach seinem Rauswurf bei Apple mit dem Unternehmen NeXT verbrachte. Ergänzt wird die Ausstellung durch einen „Think Different“-Korridor.

Hinter dem Museum steht die Apple Museum Foundation unter Vorsitz des Unternehmers Ed Bindels. Mehr als 50 Freiwillige halfen beim Aufbau der Sammlung, darunter Techniker, Sammler und Historiker. Ein Teil der Exponate stammt aus dem ehemaligen Apple Museum im niederländischen Westerbork.

Das Museum befindet sich am Proostwetering 5d in Utrecht und ist täglich (außer dienstags) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Einlass erfolgt in 15-Minuten-Slots, letzter Einlass ist um 16 Uhr. Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite des Museums.