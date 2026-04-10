Das faltbare iPhone hat in dieser Woche für eine ganze Reihe neuer Gerüchte gesorgt. Nachdem zunächst eine mögliche Verschiebung um mehrere Monate im Raum stand, meldete Bloomberg, dass der September-Termin weiterhin geplant sei. Dazu kamen Fotos von Dummy-Modellen sowie der Hinweis eines Leakers, Apple könnte das Gerät als „iPhone Ultra“ vermarkten. Nun haben sich weitere bekannte Leaker zum Thema geäußert.

Das „iPhone Ultra“ soll pünktlich erscheinen

Der Leaker Instant Digital hat den zuvor aufgetauchten Hinweis auf die „Ultra“-Bezeichnung bestätigt. In einem neuen Weibo-Beitrag nennt er das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Ultra als die drei Modelle, die Apple im Herbst einführen wird. Letzteres bezieht sich laut seinem Beitrag auf das faltbare Modell.

Die Namensfindung gehört typischerweise zu den Details, die erst spät vor einer Produktvorstellung durchsickern. Dass bereits jetzt ein konkreter Name die Runde macht, könnte darauf hindeuten, dass Apple intern bereits eine Entscheidung getroffen hat. Bestätigt ist das zwar nicht, aber dass mittlerweile zwei voneinander unabhängige Leaker die „Ultra“-Bezeichnung ins Spiel bringen, spricht dafür, dass Apple tatsächlich diesen Weg einschlägt.

Fixed Focus Digital, ein weiterer Weibo-Leaker, hat sich gleich mit zwei Beiträgen zum Thema gemeldet. Laut Fixed Focus Digital erscheint das Gerät definitiv in diesem Jahr, weil sich die Produktionslinien bereits in der letzten Vorbereitungsphase befinden. Am wahrscheinlichsten ist ein gemeinsamer Launch mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max im September. Selbst im Fall einer Verzögerung würde es sich laut dem Leaker nur um einen Monat handeln.

Auch zu der möglichen Produktionsmenge gibt es Neuigkeiten. Laut dem zweiten Beitrag von Fixed Focus Digital hat Apple die Bestellmenge für faltbare Displays um 20 Prozent erhöht, mit einem anfänglichen Bestand von 11 Millionen Einheiten. Das widerspricht einem früheren Bericht, wonach Apple beim Produktionsvolumen sehr konservativ plane. Die erhöhte Stückzahl deutet darauf hin, dass Apple intern nun mit einer stärkeren Nachfrage rechnet.