Vor wenigen Wochen hat Apple gleich drei neue Macs und zwei neue Displays auf den Markt gebracht. Diese Kombination sorgt nun dafür, dass der Hersteller im ersten Quartal 9,1 Prozent mehr Macs als im Q1/2025 verkaufen konnte.

Mac-Verkäufe stiegen im Q1/2026 um 9,1 Prozent

Nachdem Apple Ende letzten Jahres das MacBook Pro mit M5-Chip auf den Markt gebracht hatte, folgten kürzlich das neuen Einsteiger-Modell MacBook Neo, ein neues MacBook Air mit M5-Chip sowie das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max. Dazu gesellen sich das neue Apple Studio Display und Apple Studio Display XDR.

Nun haben die Analysten von IDC den weltweiten Computermarkt für das Q1/2026 analysiert. Dabei wuchs der Markt im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 65,6 Millionen verkaufter Computer. Apple wuchs dabei stärker als der Gesamtmarkt. Im Q1/2025 verkauft das Unternehmen aus Cupertino 5,7 Millionen Macs. Im Q1/2026 waren es 6,2 Prozent (+9,1%). Branchenprimus ist weiterhin Lenovo (16,5 Millionen) vor HP (12,1 Millionen) und Dell (10,3 Millionen).

Obwohl der PC-Markt im ersten Quartal 2026 ein positives Wachstum verzeichnete, machen sich Komponentenengpässe und die sich verschlechternde Wirtschaftslage bereits bemerkbar, was sich in einem deutlichen Rückgang der Wachstumsraten in allen Regionen zeigt. IDC geht davon aus, dass die PC-Auslieferungen im restlichen Jahr weiter sinken werden, da die Systempreise weiter steigen.

Für das laufende Jahr werden noch ein neuer Mac mini und ein neuer Mac Studio erwartet. Denkbar ist auch noch ein neues MacBook Pro mit OLED-Display und Touch-Bedienung.