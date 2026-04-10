Es ist erst wenigen Wochen her, dass Apple TV „Outcome“ angekündigt hat. Dabei handelt es sich um eine schwarze Komödie mit Keanu Reeves und Cameron Diaz. Diese startet am heutigen Freitag auf dem Video-Streaming-Portal.

„Outcome“: Schwarze Komödie mit Keanu Reeves startet auf Apple TV

Apple TV blickt mittlerweile nicht nur auf zahlreiche Original-Serien, auch die Auswahl an Original-Filmen wird immer größer. Ab sofort steht mit „Outcome“ eine weitere Komödie auf dem Video-Streaming-Portal bereit.

. Die schwarze Komödie stammt von Jonah Hill, der ebenfalls in dem Film zu sehen ist. Darüberhinaus ist die Komödie mit Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Welker White, Kaia Gerber und Ivy Wolk namhaft besetzt.

„Outcome“ ist eine rabenschwarze Komödie um Reef Hawk (Reeves), einen gefeierten Hollywoodstar, der sich seinen verborgenen Dämonen stellen muss, nachdem er mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das sein Image zerstören und seine Karriere beenden soll. Mit der Unterstützung seiner besten Freunde Kyle (Diaz) und Xander (Bomer) sowie seines Krisenanwalts Ira (Hill) begibt sich Reef auf eine Reise der Selbstfindung, um sich mit allen, denen er möglicherweise Unrecht getan hat, zu versöhnen und den Erpresser zu entlarven.

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Drehbuchautor und Regisseur Hill verleiht Reefs wilder, aber spirituell reinigender, nostalgischer und aufschlussreicher Reise in die Vergangenheit eine einzigartige Perspektive. Die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit könnte der einzige Weg sein, seine Zukunft zu retten.

Wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir euch den Trailer zur Einstimmung eingebunden. So könnt ihr entscheiden, ob euch der Film anspricht oder eben nicht.