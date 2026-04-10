WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die die Audioqualität bei Sprach- und Videoanrufen deutlich verbessern soll. Konkret arbeitet der Messsenger an einer integrierten Geräuschunterdrückung (Noise Cancellation). Das Feature zeigt sich bereits in einer aktuellen Beta-Version der App.

WhatsApp testet Geräuschunterdrückung für Sprach- und Videotelefonie

WhatsApp testet eine neue Funktion, die die Sprachqualität bei der Sprach- und Videotelefonie verbessern soll. Die Funktion soll automatisch Störgeräusche wie Verkehr, Wind oder Gespräche im Hintergrund herausfiltern, sodass die Stimme des Nutzers klarer im Vordergrund steht. Ziel ist es, auch in lauten Umgebungen eine deutlich bessere Gesprächsqualität zu ermöglichen – etwa im Café, im Büro oder unterwegs.

So funktioniert das Feature

Audio wird in Echtzeit verarbeitet, bevor es gesendet wird

Hintergrundgeräusche werden reduziert, ohne die Stimme zu verzerren

Die Funktion soll optional aktivierbar sein

Aktuell befindet sich die Geräuschunterdrückung noch in der Testphase (Beta) und ist nicht für alle Nutzer verfügbar. Ein breiter Rollout dürfte erst mit einem zukünftigen Update erfolgen. Die geplante Noise-Cancellation könnte vor allem unterwegs ein echter Gamechanger sein – und WhatsApp näher an Dienste wie FaceTime oder Zoom heranbringen.