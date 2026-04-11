Mehrere Konfigurationen des Mac mini und des Mac Studio sind im US-amerikanischen Apple Store derzeit nicht mehr bestellbar. Wie 9to5Mac berichtet, sind Mac mini-Modelle mit 32 GB oder 64 GB RAM sowie Mac Studio-Konfigurationen mit 128 GB oder 256 GB RAM als „aktuell nicht verfügbar“ markiert.

Globale Speicherchip-Knappheit

Bereits letzten Monat strich Apple die 512-GB-RAM-Option des Mac Studio aus dem Sortiment. Wer auf eines der noch verfügbaren Modelle zurückgreift, muss sich auf Lieferzeiten von einem bis drei Monaten einstellen.

Manche sehen darin ein Zeichen für einen bevorstehenden Refresh auf M5-Chips. Wahrscheinlicher ist jedoch ein anderer Grund. So sind weltweit Speicherchips knapp, weil der Aufbau von KI-Infrastruktur die Nachfrage nach großen RAM-Mengen massiv in die Höhe getrieben hat. Dass ausgerechnet die Modelle mit mehr Arbeitsspeicher vom Bestellstopp betroffen sind, stützt diese Vermutung.

Die Chippreise sollen sich laut aktuellen Berichten leicht stabilisieren, liegen aber noch deutlich über den gewohnten Preisen. Spürbare Verbesserungen bei den Lieferzeiten sind kurzfristig nicht zu erwarten. Nach aktuellem Stand ist zu vermuten, dass Apple auf der WWDC im Juni neue Mac Studio-Modelle mit M5 Max und M5 Ultra vorstellt und den Mac mini mit M5 und M5 Pro im September oder Oktober aktualisiert.