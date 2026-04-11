Mit der neuesten WhatsApp-Beta, die über TestFlight zur Verfügung steht, arbeiten die Entwickler an einer neuen Funktion, die Status-Updates ganz oben im Chat-Tab anzeigt. Dadurch können Nutzer die neuesten Statusmeldungen einfacher einsehen, ohne den Tab „Updates“ öffnen zu müssen.

WhatsApp testet Status-Updates im Chat-Tab

In der Android-Beta von WhatsApp zeigen sich Status-Updates bereits im Chat-Tab. Nun gibt es konkrete Indizien, dass WhatsApp auch an seiner iPhone-App „schraubt“. Nach der Veröffentlichung der neuesten WhatsApp-Beta für iOS (Version 26.14.10.70) hat WABetaInfo festgestellt, dass WhatsApp an einer Funktion arbeitet, die Status-Updates oben im Chat-Tab anzeigt. Allerdings ist die Funktion noch nicht für den Beta-Test freigeschaltet.

Mit den Statusmeldungen ganz oben in der Chatliste haben Nutzer leichteren Zugriff auf die neuesten Status-Updates ihrer Kontakte. Sie können diese direkt im Chat-Tab einsehen, ohne durch die Chatliste scrollen oder zum Tab „Updates“ wechseln zu müssen. Die Statusmeldungen sind dabei nicht aufdringlich, da sie erst erscheinen, wenn der Nutzer die Benutzeroberfläche herunterzieht. Dort könnt ihr auch schnell eigene Statusaktualisierung teilen. Das bedeutet, dass Nutzer Statusaktualisierungen direkt im Chat-Tab erstellen können.

Die Statusleiste in der Navigationsleiste funktioniert analog zur Statusleiste im Tab „Updates“. Sie zeigt Statusaktualisierungen sortiert nach Relevanz für den jeweiligen Kontakt an, wobei die Personen, mit denen ihr am häufigsten interagiert, Priorität haben. Die wichtigsten Aktualisierungen erscheinen also ganz oben in der Liste. Dadurch ist ein schneller Zugriff auf die relevantesten Informationen gewährleistet. Am Ende der Statusleiste befindet sich ein Link zu den ausgeblendeten Statusaktualisierungen. Diese werden von Personen geteilt, die der Nutzer stummgeschaltet hat.