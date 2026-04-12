Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“-Newsletter berichtet, testet Apple derzeit mindestens vier verschiedene Designs für seine kommende Smart-Brille. Ähnlich wie beim Launch der Apple Watch 2015 plant Apple offenbar, die Brille von Anfang an in mehreren Stilen und Farben anzubieten.

Apple Glasses sollen im Frühjahr/Sommer 2027 kommen

Zu den aktuell getesteten Designs gehören eine breite, eckige Fassung im Stil der Ray-Ban Wayfarer, eine schlankere, ebenfalls eckige Fassung, ähnlich der Brille von Apple-Chef Tim Cook, sowie zwei ovale beziehungsweise runde Varianten in unterschiedlicher Größe. Bei den Farben prüft Apple laut Gurman Schwarz, Ozeanblau und Hellbraun. Die Vorderkameras sollen in einem ovalen Muster angeordnet sein, umrahmt von Kontrollleuchten.

Als Material für die Brillenfassung ist Acetat vorgesehen, ein hochwertiger Kunststoff, der im Brillenbereich als robuste und edle Alternative zu günstigem Plastik gilt. Mit diesem Material will Apple sich auch optisch von Konkurrenten wie der Ray-Ban Meta-Brille abgrenzen.

Bei dem Produkt handelt es sich nicht um eine AR-Brille mit eingebautem Display. Stattdessen bietet sie integrierte Kameras, Mikrofone und Sensoren. Die Brille soll Benachrichtigungen weitergeben, Fotos und Videos aufnehmen, Musik abspielen und KI-Funktionen wie eine erweiterte Siri und Visual Intelligence bieten. Für die meisten dieser Features ist ein verbundenes iPhone erforderlich.

Die Smart Glasses werden laut Gurman noch dieses Jahr oder Anfang 2027 angekündigt, mit einem Marktstart im Frühjahr oder Sommer 2027. Apple arbeitet parallel weiterhin an einer AR-Brille mit integriertem Display, doch die liegt zeitlich noch deutlich weiter in der Zukunft.