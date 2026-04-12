Nachdem die Crew der Artemis-II-Mission wohlbehalten auf der Erde gelandet ist, haben sich Apples CEO Tim Cook und Marketing-Chef Greg Joswiak auf Social Media zu Wort gemeldet – und dabei auch die historischen Shot-on-iPhone-Aufnahmen aus dem All gewürdigt.

#ShotOniPhone

Vor wenigen Tagen hatten wir bereits darüber berichtet, dass Astronauten an Bord des NASA-Raumschiffs Orion das iPhone 17 Pro Max verwendet haben, um während der Artemis-II-Mission um die Rückseite des Mondes Selfies von sich mit der Erde im Hintergrund aufzunehmen.

Nachdem die Besatzungsmitglieder sicher zur Erde zurückgekehrt sind, haben sich sowohl Apples CEO Tim Cook als auch Marketingchef Greg Joswiak über die sozialen Medien zu Wort gemeldet, um ihnen zu ihrer erfolgreichen Mission zu gratulieren und die Beteiligung des iPhones hervorzuheben.

Congratulations to Artemis II on a successful mission! You captured the wonders of space and our planet beautifully, taking iPhone photography to new heights, and we’re grateful you shared it with the world. Your work continues to inspire us all to think different. Welcome home! — Tim Cook (@tim_cook) April 11, 2026

Cook schrieb auf X: „Ihr habt die Wunder des Weltraums und unseres Planeten wunderschön eingefangen, iPhone-Fotografie auf neue Höhen gebracht, und wir sind dankbar, dass ihr das mit der Welt geteilt habt. Eure Arbeit inspiriert uns alle, anders zu denken. Willkommen zu Hause!“

Joswiak ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Geehrt, dass NASA-Astronauten das iPhone mit in den Weltraum genommen haben. Ein kleiner Schritt für das iPhone. Ein großer Sprung für Space-Selfies.“

Welcome home to the Artemis II crew! Honored that NASA astronauts brought iPhone to space with them. One small step for iPhone. One giant leap for space selfies. 🚀📱 https://t.co/1Qxv4l6UKZ — Greg Joswiak (@gregjoz) April 11, 2026

Artemis II war die erste bemannte Mondmission der NASA seit 1972. Die vier Crewmitglieder an Bord des Orion-Raumschiffs waren jeweils mit einem iPhone 17 Pro Max für persönliche Fotos und Videos ausgestattet, nachdem die NASA das Gerät im Februar offiziell für den erweiterten Einsatz im Orbit freigegeben hatte. Neben dem iPhone 17 Pro Max kamen unter anderem eine Nikon D5, die Nikon Z 9 und die GoPro HERO4 Black während der Mission zum Einsatz.