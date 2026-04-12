Acht Jahre nach seinem Einstieg als KI-Chef wird John Giannandrea Apple in diesen Tagen wahrscheinlich komplett verlassen. Laut Mark Gurmans „Power On“-Newsletter fällt Giannandreas Abgang mit der Auszahlung seiner letzten Aktienoptionen am 15. April zusammen.

Vom KI-Chef zum Berater

Giannandrea war 2018 von Google zu Apple gewechselt, wo er zuvor die KI-Entwicklung geleitet hatte. Tim Cook empfing ihn damals mit dem Versprechen, die Entwicklung von Siri voranzubringen.

Im Laufe der Jahre konzentrierte sich Giannandrea zunehmend auf Apples interne Machine-Learning-Infrastruktur und KI-Modelle, während Siri in den Hintergrund rückte. Der Sprachassistent wurde dann zum öffentlichen Problemfall, als Apple auf der WWDC 2024 weitreichende Siri-Verbesserungen ankündigte und damit das iPhone 16 vermarktete. Im Frühjahr 2025 musste Apple aber einräumen, dass die versprochenen Funktionen nicht fertig waren, und verschob die Einführung um ein weiteres Jahr.

Als Konsequenz übertrug Apple im März 2025 die Verantwortung für Siri an Mike Rockwell, der zuvor das Vision Pro Team geleitet hatte. Als Giannandreas Abgang im Dezember 2025 feststand, verteilte Apple seine verbliebenen Zuständigkeiten auf mehrere Personen. So übernahmen Craig Federighi, Eddy Cue und COO Sabih Khan gemeinsam die Verantwortung für KI-Modelle und KI-Tests. Als neuen Vice President of AI verpflichtete Apple Amar Subramanya, der zuvor bei Microsoft und davor 16 Jahre bei Google tätig war.

Giannandrea selbst blieb seither nur noch eine beratende Rolle. Nun wird er sich laut Gurman auch von dieser Tätigkeit verabschieden. Nach der Auszahlung seiner letzten Aktienoptionen am 15. April dürfte er den Apple Park endgültig verlassen.