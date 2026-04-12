Apple Car Key wird voraussichtlich bald auch in Lexus-Fahrzeugen funktionieren. Wie MacRumors entdeckt hat, taucht die Toyota-Luxusmarke inzwischen in Apples Backend-Code auf. Ein ähnlicher Fund hatte im Vorfeld bereits Toyotas eigene Car-Key-Unterstützung verraten, bevor sie im Februar für den RAV4 2026 freigeschaltet wurde.

Apple Car Key für den Lexus ES 2026

Apple Car Key wurde im Jahr 2022 eingeführt und erlaubt das Entsperren und Starten kompatibler Fahrzeuge direkt über das iPhone oder die Apple Watch. Der digitale Schlüssel wird in der Wallet-App gespeichert und funktioniert per NFC. Ein kurzes Annähern an den Türgriff reicht aus, um das Fahrzeug zu öffnen. Optional sorgt Face ID für zusätzliche Sicherheit. Wer es besonders schnell mag, aktiviert den Express-Modus und verzichtet bewusst auf die Authentifizierung. Das Ergebnis ist ein Entriegeln, das sich fast beiläufig anfühlt.

Lexus bietet zwar schon ein eigenes digitales Schlüsselsystem über die hauseigene App an, doch das funktioniert nur mit aktiver Verbindung zu Toyotas Servern und war bislang nicht in Apple Wallet integriert. Toyota hatte bereits im Februar angedeutet, dass der Lexus ES 2026 als erstes Lexus-Modell die Wallet-Integration für den digitalen Autoschlüssel erhalten soll. Das Fahrzeug kommt im Laufe dieses Jahres mit einem neuen Infotainment-System auf den Markt. Die gefundenen Code-Referenzen dürften sich auf genau diese Einführung beziehen. Einen Termin für die Freischaltung gibt es allerdings bisher nicht.

Die Liste der Hersteller mit Car-Key-Unterstützung wächst seit einiger Zeit. So bieten BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes, Volvo und weitere Marken die Funktion bereits an.