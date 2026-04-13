Apple TV hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen mit kurzen Clips auf YouTube zu bewerben. So erhalten Abonnenten und Interessierte einen Einblick in ein Original und können entscheiden, ob sie tiefer in die Materie eintauchen möchten oder eben nicht. In den letzten Tagen haben sich wieder mehrere Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.
Apple TV veröffentlicht neue Clips
Shrinking
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For All Mankind
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Outcome
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Widow´s Bay
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Monarch: Legacy of Monsters
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Margo´s Got Money Troubles
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