Weiter geht es im Takt. Nachdem Apple Ende März die Beta-Phase zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 eröffnet hat, geht es am heutigen Tag mit der Beta 2 weiter. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommende X.5 Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 26.5 & iPadOS 26.5

Aus der Beta 1 ging bereits hervor, in welche Richtung Apple mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 steuert. Solltet ihr ein größeres Siri-Upgrade erwartet haben, so müssen wir euch leider enttäuschen. Apple implementiert „Vorgeschlagene Orte“ in Apple Karten, bereitet Werbeanzeigen in der Karten-App vor (zunächst nur in den USA und Kanada), arbeitet an der RCS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen iPhone und Android) und setzt auf Änderungen bei tragbaren Geräten von Drittanbietern in der EU. Dazu gesellen sich weitere Kleinere Verbesserungen.

Die neue Beta kann in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald sich Neuerungen zeigen, werden wir nachberichten. Mit der finalen Version rechnen wir im Mai.

Update 19:40 Uhr

Die Beta 2 zu macOS 26.5, tvOS 26.5, HomePod Software 26.5, watchOS 26.5 und visionOS 26.5