Apple hat die bisherigen Versionen von Pages, Keynote und Numbers für macOS aus dem Mac App Store entfernt. Ab sofort sind nur noch die neueren Varianten verfügbar, die mit Apple Creator Studio kompatibel sind.

Hintergrund: Zwei parallele Versionen sorgen für Verwirrung

Seit dem Start von Apple Creator Studio Anfang des Jahres gab es auf dem Mac eine unübersichtliche Situation: Neben den bekannten iWork-Apps existierten im App Store separate Versionen mit den neuen Creator-Studio-Funktionen. Auf iPhone und iPad hatte Apple die neuen Features schlicht als Update der bestehenden Apps ausgerollt – auf dem Mac hingegen liefen beide Versionen parallel nebeneinander.

Diese Doppelung gehört nun der Vergangenheit an. Wer die alten Apps bereits heruntergeladen hatte, findet sie noch im Downloadverlauf und kann sie von dort erneut installieren. Neuen Nutzern steht im App Store aber nur noch jeweils eine Version zur Verfügung.

Apple has removed the non Creator Studio version of Pages, Keynote, and Numbers for macOS RIP 🪦 pic.twitter.com/1URqd6kHzk — Aaron (@aaronp613) April 13, 2026

Kostenlos bleibt kostenlos

Wichtig zu betonen: Pages, Keynote und Numbers bleiben weiterhin kostenlos für alle Mac-Nutzer. Für den Großteil der Funktionen ist kein Creator-Studio-Abo nötig. Allerdings enthalten die neuen Versionen Hinweise auf das kostenpflichtige Abo, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten.