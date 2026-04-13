In der vergangenen Woche vermeldete Nikkei, dass Apple mit Schwierigkeiten bei der Entwicklung und der Test-Produkten beim sogenannten iPhone Fold zu kämpfen hat. Dies könnte dazu führen, dass sich der Marktstart des ersten faltbaren iPhones um mehrere Monate bis ins Jahr verzögert. Nun vermeldet Bloomberg allerdings, dass die Befürchtungen übertrieben sind.

Bloomberg: Apple hält an iPhone Fold start im September fest

Nach den Gerüchten aus der vergangenen Woche und der Tatsache, dass das iPhone Fold das Weihnachtsgeschäft 2026 verpassen könnte, sank der Apple Aktienkurz innerhalb eines Handelstags um mehr als 5 Prozent. Offenbar sind die Erwartungen von Anlegern in das Gerät ziemlich groß. Aber wie gut verkauft sich ein iPhone, welches jenseits der 2000 Euro starten dürfte?

Selbst als Nischenprodukt wird ein Gerät Apples durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis steigern. Die gute Nachricht für Anleger und alle Nutzer, die das iPhone Fold kaum erwarten könne, laut Apple-Insider Mark Gurman sind die Befürchtungen übertrieben.

Nach Rücksprache mit mehreren Personen gibt es bei Apple derzeit keine Probleme mit dem faltbaren iPhone, so Gurman. Das Unternehmen hält weiterhin an seinem Plan fest, das Gerät in der ersten Septemberhälfte zusammen mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max vorzustellen. Noch besser: Auch wenn die Verfügbarkeit begrenzt sein könnte, ist derzeit geplant, das faltbare iPhone zeitgleich mit den neuen Pro-Modellen oder kurz danach auf den Markt zu bringen.