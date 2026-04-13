Mit der zweiten Beta von iOS 26.5 treibt Apple die Einführung von Werbeanzeigen in Apple Maps weiter voran. Das Unternehmen hatte die Werbepläne für die Karten-App bereits im März angekündigt und will sie in diesem Sommer auf dem iPhone, iPad und Mac in den USA und Kanada starten.

Apple Maps bekommt Werbung

Ein neuer Hinweisbildschirm in der Karten-App erklärt, dass Anzeigen anhand des ungefähren Standorts, aktueller Suchbegriffe oder des sichtbaren Kartenausschnitts ausgespielt werden. Außerdem sollen Anzeigen im Bereich „Vorgeschlagene Orte“ erscheinen, den Apple in der ersten Beta eingeführt hatte. Ob Beta-Tester die ersten Anzeigen nun tatsächlich zu sehen bekommen oder ob Apple bislang nur den Hinweisbildschirm aktiviert hat, ist noch nicht bekannt.

Das System ähnelt dem bereits existierenden Modell im App Store. Unternehmen sollen dafür bezahlen können, dass ihre Einträge bei relevanten Suchanfragen prominenter angezeigt werden. Sucht ein Nutzer beispielsweise nach einem Restaurant, könnte ein bezahlter Eintrag ganz oben in den Ergebnissen erscheinen. Apple will dabei auf künstliche Intelligenz setzen, um sicherzustellen, dass die Anzeigen für den jeweiligen Nutzer auch wirklich relevant sind. Wie im App Store werden Anzeigen mit einem „Ad“-Label gekennzeichnet sein.

Es ist nicht der erste Versuch von Apple, Werbung in Maps einzubinden. Bereits im Jahr 2022 wurde berichtet, dass das Unternehmen aktiv an der Entwicklung von Suchanzeigen für die Plattform arbeitet und mit einer möglichen Einführung im Jahr 2023 rechnet. Auch wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten wurde, hat Apple die Idee offensichtlich nicht aus dem Auge verloren.