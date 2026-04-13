Die Gerüchte rund um eine neue Dunkelrot-Farboption für das iPhone 18 Pro verdichten sich weiter. Der bekannte Weibo-Leaker Digital Chat Station hat das Gerücht nun bekräftigt – mit einer ungewöhnlichen Begründung: Er habe dieselbe Farbe bereits in Prototypen von Android-Smartphones der Konkurrenz gesehen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass auch Apple diesen Farbton für die Pro-Modelle plane.

Gemeinsame Trendprognosen oder bewusstes Nachahmen?

Ob Android-Hersteller damit Insiderwissen über Apples Farbpläne besitzen oder ob es sich einfach um einen unabhängig voneinander aufgegriffenen Farbtrend handelt, bleibt offen. Sowohl Apple als auch Android-Hersteller greifen erfahrungsgemäß auf globale Farbprognose von Agenturen zurück, die Modetrends beobachten – und wenn Dunkelrot gerade „im Trend“ liegt, könnten mehrere Unternehmen unabhängig voneinander denselben Schluss ziehen. Allerdings sind Android-Hersteller auch dafür bekannt, Apples Designentscheidungen aktiv zu verfolgen.

Bereits im Februar hatte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass Apple eine „Deep Red“-Variante für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max testet. Frühere Leaks hatten auch Lila und Braun als mögliche Farbtöne gehandelt – Gurman zufolge handelt es sich dabei jedoch lediglich um Varianten desselben Rottons.

Kein Schwarz zum zweiten Mal in Folge

Leaker Instant Digital hatte bereits zuvor gemeldet, dass das iPhone 18 Pro erneut nicht in Schwarz erhältlich sein wird. Sollte sich das bestätigen, wäre es das zweite Jahr in Folge, in dem Apple auf die wohl klassischste Farboption der Pro-Linie verzichtet. Die iPhone 18 Pro-Modelle werden zusammen mit Apples erstem iPhone Fold für September erwartet.