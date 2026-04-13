Vergangenen Monat hat Apple das neue MacBook Neo als Einsteiger-MacBook angekündigt und auf den Markt gebracht. Mit einem Einstiegspreis von nur 699 Euro ist das MacBook Neo der erschwinglichste Apple Laptop aller Zeiten. Nun hat das Gerät im „freien Handel“ einen neuen Tiefpreis von 639 Euro erreicht. Zu diesem Preis wird das MacBook Neo nicht einmal deutlich attraktiver.

MacBook Neo nur 639 Euro

Apple setzt beim neuen MacBook Neo auf ein Aluminium-Design, 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18-Chip, 1080p Facetime HD Kamera, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Apple bietet das MacBook Neo mit 256GB SSD zum Preis von 699 Euro an (Bildungspreis: 599 Euro. Das Modell mit 512GB SSD und Touch ID kostet 799 Euro (Bildungspreis: 699 Euro). Das MacBook Neo ist in den Farben Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich.

Bei Amazon ist der Preis für das MacBook Neo in den letzten Tagen stetig gefallen und hat einen neuen Tiefpreis. Je nach Farbe zahlt ihr für das 256GB Modell aktuell nur noch 639 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 9 Prozent bzw, 60 Euro. Das 512GB Modell erhaltet ihr ab 739 Euro. Auch dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 60 Euro (8 Prozent).

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