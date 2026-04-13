Die Glasfaser- und Mobilfunkabdeckung ist in Deutschland schon recht gut, allerdings gibt es nach wie vor Standort, an denen beide Technologien noch nicht verfügbar sind oder zusätzliche Redundanz gefragt ist. Als bundesweit einziger Netzbetreiber bietet die Telekom das satellitengestützte Business-Breitband ab sofort als vollständig verwalteten Service an.

Telekom startet Starlink-Service für Geschäftskunden

Deutsche Telekom baut ihr Geschäftskunden-Portfolio weiter aus und setzt dabei auf Satellitentechnologie. Mit dem neuen Service Satellite Internet Access by Starlink (SIA) soll die Ausfallsicherheit von Breitbandverbindungen deutlich erhöht werden – insbesondere für Großunternehmen und Organisationen im öffentlichen Sektor.

Die Lösung basiert auf der Satelliten-Infrastruktur von Starlink und kommt vor allem dort zum Einsatz, wo:

Glasfaser- oder Mobilfunknetze noch nicht ausreichend verfügbar sind

oder eine zusätzliche Redundanz für kritische Anwendungen benötigt wird

Ziel ist es, jederzeit stabile Konnektivität sicherzustellen – selbst an abgelegenen Standorten oder in Szenarien, in denen herkömmliche Netze an ihre Grenzen stoßen. Die Satellitenverbindung bleibt unabhängig von der lokalen Netzinfrastruktur stabil, auch wenn terrestrische Leitungen ausfallen. Fällt die Primärversorgung aus, kann mithilfe von SIA eine nahtlose Versorgung hergestellt werden. Davon profitieren besonders zeit- und geschäftskritische Prozesse, für die jede Minute Ausfall zählt.

Im Unterschied zum Eigenerwerb einer Satellitenlösung bietet Deutsche Telekom mit Satellite Internet Access by Starlink (SIA) ein vollständig schlüsselfertiges Gesamtpaket aus einer Hand. Die Telekom übernimmt dabei alle zentralen Aufgaben: von der Installation und Montage über die Netzanbindung bis hin zum laufenden Service. Kunden profitieren so von einem zentralen Ansprechpartner ohne zusätzlichen Koordinationsaufwand.

Ein weiterer Vorteil sind priorisierte Business-Kapazitäten, die auch bei hoher Netzauslastung eine stabile und zuverlässige Verbindung sicherstellen. Für den laufenden Betrieb können zudem erfahrene Systemspezialisten hinzugezogen werden, die bei Bedarf auch direkt vor Ort unterstützen.

Abgerundet wird das Angebot durch eine einfache und transparente Abrechnung über die Telekom-Rechnung – ideal für Unternehmen, die Wert auf planbare Kosten und integrierte Services legen.