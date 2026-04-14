Zum Start der Poolsaison – ein paar wenigen Wochen wird es sicherlich noch dauern – stellt Aiper ein Update für den beliebten Poolreinigungsroboters Scuba S1 zur Verfügung, der den Funktionsumfang des Gerätes erweitert.

Neue Funktionen für die regelmäßige Reinigung

Aiuper stellt „over the air“-Updates für den Scuba S1 zur Verfügung. Mit den aktuellen OTA-Updates wird der Funktionsumfang des Scuba S1 erweitert. Ein neuer individuell planbarer Wochenrhythmus ermöglicht es, Reinigungen im Voraus festzulegen. Der überarbeitete Eco Mode verlängert die Laufzeit auf bis zu vier Stunden und unterstützt damit eine energieeffiziente Pflege über längere Zeiträume.

Zudem wurde Adaptive Path Planning optimiert, um die Navigation im Pool weiter zu verbessern und Flächen gleichmäßiger abzudecken. Auch die Reinigung flacher Bereiche wurde erweitert, sodass Zonen berücksichtigt werden, die bislang schwerer zugänglich waren. Ergänzt wird das System durch die MicroMesh Mehrschichtfiltration, die sowohl gröbere Verschmutzungen als auch feinere Partikel aufnehmen kann.

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