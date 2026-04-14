Rund zehn Monate ist es mittlerweile her, dass Apple im Juni 2025 einen ersten Ausblick auf iOS 26 gegeben und neue Funktionen für Apple Wallet angekündigt hat. Unter anderem wurden drei Neuerungen für Bordkarten eingeführt. Nach und nach unterstützen immer mehr Fluggesellschaften die neuen Bordkarten-Funktionen. Nun ist American Airlines an der Reihe.

American Airlines unterstützt die neuen Bordkarten von der Wallet-App in iOS 26

American Airlines unterstützt nun die verbesserte Bordkartenfunktion, die Apple in iOS 26 eingeführt hat. Laut der neuesten Akkutlaisierung der App bieten Bordkarten in der Wallet-App ein aktualisiertes Design mit Apple Maps- Integration, Reiseführern und Gepäckverfolgungsfunktionen.

Wie bereits erwähnt, hat Apple die Wallet-App und die Bordkarten-Funktionen mit iOS 26 erweitert. Mit diesen erweiterten Bordkarten könnt ihr euren Flug mit einer Live-Aktivität verfolgen, ganz einfach eine Karte des Flughafens einsehen und euer aufgegebenes Gepäck in der Find My-App verfolgen. Für die zuletzt genannte Funktion muss natürlich ein AirTag angebraucht bzw. im Koffer verstaut sein. So könnt ihr Standort eures Gepäcks direkt über die Bordkarte verfolgen, ohne die „Wo ist?“-App öffnen zu müssen.

Nach der Ankündigung der neuen Bordkarten-Funktionen haben mehrere Fluggesellschaft bestätigt, dass sie die Features unterstützen werden, darunter Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest und Virgin Australia.