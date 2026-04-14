Im vergangenen Monat wurde „Apple Business“ als neue neue All-in-One Plattform für Unternehmen jeder Größe angekündigt. Als Starttermin wurde der heutigen 14. April genannt. Gesagt, getan. Ab sofort steht Apple Business als kostenloser Service in den USA und in über 200 Ländern und Regionen für neue und bestehende Anwender von Apple Business Connect, Apple Business Essentials und Apple Business Manager zur Verfügung.

Apple Business ist jetzt live

Apple hat heute seine neue Apple Business-Plattform offiziell gestartet – inklusive des überarbeiteten Web-Portals und einer begleitenden App. Die Plattform bündelt mehrere bisherige Business-Dienste von Apple unter einem Dach und löst Apple Business Essentials, Apple Business Manager sowie Apple Business Connect ab.

Was Apple Business bietet

Apple Business ist eine einheitliche Lösung für Geräteverwaltung, Mitarbeiterkommunikation und Kundenbindung. Unternehmen können damit Apple-Geräte zentral konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien festlegen, Apps zuweisen und Nutzergruppen verwalten – alles über ein einziges Portal. Die sogenannten Blueprints ermöglichen eine vorkonfigurierte Einrichtung neu gekaufter Geräte ohne manuelle Einrichtungsschritte.

Mitarbeiter können über die Apple-Business-App arbeitsbezogene Apps installieren, Unternehmensverzeichnisse durchsuchen und IT-Support anfordern. Managed Apple Accounts sorgen für eine kryptografische Trennung von privaten und dienstlichen Daten – so ist kein zweites Gerät mehr nötig. Die Einrichtung lässt sich mit Diensten wie Google Workspace und Microsoft Entra ID automatisieren.

Kommunikation und Kundenbindung

Apple Business umfasst auch integrierte E-Mail-, Kalender- und Verzeichnisdienste mit eigener Domain sowie zahlreiche Werkzeuge zur Kundenbindung: Markenprofile in Safari, Siri und Spotlight, markenkonforme Kommunikation in Apple Mail, Paketverfolgung in der Wallet-App, angepasste Ortseinträge in Apple Maps sowie Tap-to-Pay-Branding.

Außerdem können Unternehmen über Apple Business Werbeanzeigen in Apple Maps buchen – Apple plant die Einführung von Werbung in Apple Karten für diesen Sommer. Zunächst wird das Angebot auf die USA und Kanada beschränkt sein.

Kostenlos mit optionalen Zusatzleistungen

Apple Business ist in über 200 Ländern und Regionen verfügbar und grundsätzlich kostenlos – ohne monatliche Gebühren für das Gerätemanagement. Optionale Zusatzleistungen wie mehr iCloud-Speicher oder AppleCare+ sind gegen Aufpreis erhältlich. Die begleitende Apple Business App sowie die E-Mail-, Kalender- und Verzeichnisfunktionen erfordern iOS 26, iPadOS 26 oder macOS 26.