Apple scheint aktuell Spaß an ungewöhnliche Marketingmaßnahmen gefunden zu haben. Nach dem viralen „Finder Guy“ auf Social Media legt das Unternehmen jetzt nach und stellt den App Store in den Mittelpunkt einer neuen, auffällig kreativen Kampagne.

Im Fokus: Apple Japan. Dort hat das Unternehmen aus Cupertino eine Reihe neuer Videos für TV und soziale Netzwerke veröffentlicht, in denen sich alles um den App Store dreht – allerdings nicht im klassischen Werbestil. Stattdessen interpretieren bekannte Künstler und Animatoren das ikonische App-Store-Logo auf ihre ganz eigene Art.

Insgesamt sind 16 Kunstwerke von 13 Kreativen entstanden, die in drei Clips zusammengefasst wurden. Die Videos folgen dabei einem ähnlichen Konzept: Ein Tap auf den App Store – und schon öffnet sich eine farbenfrohe, animierte Welt.

Fokus auf Kreativität – und ein Hauch Popkultur

Begleitet wird das Ganze von dem Song „Fashion“ der K-Pop-Gruppe IVE, der gleichzeitig als Vorgeschmack auf eine kommende Veröffentlichung dient. Auch kleine Easter Eggs sind versteckt: Wer genau hinschaut, entdeckt Figuren aus bekannten Apps und Games.

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Interessant: Apple nennt bewusst keine konkreten Apps oder Tools, die für die Animationen genutzt wurden. Stattdessen bleibt es beim spielerischen Ansatz – ganz im Sinne der kreativen Freiheit.

Apple experimentiert sichtbar mit seiner Markenwelt

Dass Apple seine ikonischen Designs so frei interpretieren lässt, ist eher ungewöhnlich. Schließlich gelten Logos wie das des App Stores normalerweise als streng geschützt. Doch aktuell scheint der Konzern bewusst lockerer zu agieren.

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Schon der „Finder Guy“ hatte auf Plattformen wie Instagram für Aufmerksamkeit gesorgt. Die neue Kampagne knüpft genau daran an und zeigt, dass Apple seine Social-Media-Strategie deutlich ausbaut.

Fazit

Apple geht neue Wege im Marketing – verspielter, kreativer und deutlich stärker auf Social Media ausgerichtet. Ob das langfristig den gleichen Kultstatus erreicht wie frühere Kampagnen, bleibt abzuwarten. Potenzial dafür ist aber definitiv vorhanden.