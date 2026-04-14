Apple hat soeben die zweite öffentliche Beta von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 und HomePod Software 26.5 veröffentlicht.

Public Beta 2 ist da: iOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 und Co.

Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 26.5 und Co. für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die zweite öffentliche Beta-Version für Teilnehmer am Apple Beta Programm erscheint. Dies war vor wenigen Augenblicken der Fall.

Große Neuerungen bietet die Beta 2 bzw. Public Beta 2 im Vergleich zur Beta 1 bzw. Public Beta 1 nicht. Apple hat in erster Linie Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Zudem bereitet Apple Werbeanzeigen in Apple Maps (USA und Kanada) vor.

Grundsätzlich testet Apple mit dem X.5 Updates die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS- Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern, und es gibt Proximity-Pairing, Benachrichtigungsweiterleitung und Live Activities für Wearables von Drittanbietern in der EU.