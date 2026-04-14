In den letzten Wochen wurde das sogenannte iPhone Fold erstaunlich oft in der Apple Gerüchteküche thematisiert. Neben den Funktionen wurden auch über Apples Zeitplan diskutiert. Ein neuer Beircht deutet darauf hin, dass sich der Zeitplan etwas nach hinten verschiebt. Konkret soll sich der Start der Massenproduktion um rund ein bis zwei Monate verzögern. Ursprünglich war ein Produktionsbeginn im Juni 2026 geplant, aktuell peilt Apple offenbar eher Anfang August an. Nichtsdestotrotz hält Apple offenbar an einer Ankündigung im September fest

Technische Hürden sorgen für Verzögerung

Hintergrund für die Verzögerungen sind angeblich Herausforderungen in der aktuellen Testphase. Das sogenannte Engineering Validation Testing läuft noch nicht ganz rund, weshalb Apple hier mehr Zeit benötigt als zunächst gedacht. Die gute Nachricht: Trotz der Verzögerung hält Apple laut Digitimes weiterhin am geplanten Marktstart fest. Das faltbare iPhone soll also nach wie vor im Herbst 2026 erscheinen – vermutlich rund um die Vorstellung der iPhone-18-Pro-Modelle.

Engpässe zum Start wahrscheinlich

Allerdings könnte die verschobene Produktion Folgen haben. Ein enger Zeitplan erhöht das Risiko für Lieferengpässe zum Verkaufsstart deutlich. Insider gehen davon aus, dass das Gerät zumindest anfangs nur schwer zu bekommen sein dürfte. Solche Szenarien sind bei Apple nicht neu: Wenn es schon früh im Entwicklungsprozess hakt, endet das oft in knappen Stückzahlen und schnellen Ausverkäufen.

Preis und Display: Das erwartet uns

Preislich dürfte das iPhone Fold klar im Premium-Segment angesiedelt sein. Aktuell wird mit rund 2.000 bis 2.500 US-Dollar gerechnet. Beim Display setzt Apple wohl auf ein faltbares Konzept mit ca. 5,5 Zoll Display im geschlossenen Zustand und einem rund 7,8 Zoll im aufgeklappten Modus.

Die Produktion verzögert sich zwar leicht, ein Launch im Herbst 2026 scheint aber weiterhin realistisch. Entscheidend wird sein, ob Apple die aktuellen Probleme rechtzeitig in den Griff bekommt – sonst droht nicht nur ein späterer Start, sondern auch eine sehr begrenzte Verfügbarkeit zum Launch.