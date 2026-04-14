Den Hersteller Sonos verfolgen wir nun schon seit zahlreichen Jahren. Dabei blicken wir nicht nur auf neue Hardware (zuletzt auf Sonos Play), sonder auch auf die Updates der Sonos-App. Ab sofort liegt diese in Version 84 vor und kann sowohl aus dem Apple App Store als auch Google Play Store heruntergeladen werden. Mit an Bord sind verschiedene Neuerungen.

Sonos-App ab sofort in Version 84 verfügbar

Sonos hat seine Sonos-App aktualisiert und kann ab sofort in Version 84 heruntergeladen und installiert werden. Das Update bietet grundsätzlich Fehlerbehebungen und eine verbessere Leistung. Darüberhinaus sind Neuerungen an Bord.

Es wurde eine Steuerungen zum Vor- und Zurückspringen für lange Audioinhalte hinzugefügt. Diese Neuerung steht zunächst nur ins Zusammenhang mit Spotify, Pocket Casts und SiriusXM zur Verfügung. Unter Android können Nutzer mit der neuen EQ-Verknüpfung schnell auf die EQ-Steuerung für Ace zugreifen. Aktiviert dies in den App-Einstellungen.

Auch bei den Mindestvoraussetzungen gibt es eine Neuerung. Ab Version 84 erfordert die Sonos-App eine Mindestversion der Systemsoftware, damit euer System optimal läuft. Für Nutzer von iOS 17 und iPadOS 17 bedeutet dies, dass die Sonos App jetzt im nicht unterstützten Modus läuft. Sie erhält keine Updates mehr und ist auf Musiksteuerung beschränkt. Um alle Systemkonfigurationsoptionen zu nutzen, aktualisiert auf iOS 18 oder höher.