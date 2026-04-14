Ende letzten Jahres brachte Apple das iPhone Air auf den Markt. Dieses Geräte löste das bisherige „Plus“-Modell innerhalb der iPhone-Familie ab. Das iPhone Air ist ein durchaus innovativ, hat allerdings auch ein paar „Schwachstellen“. Unter anderem durften einigen Nutzern die Single-Kamera und die verhältnismäßig kurze Akku-Laufzeit ein Dorn im Auge sein. Gerüchten zufolge sind die Verkaufszahlen des iPhone Air verhältnismäßig niedrig? Nichtsdestotrotz dürfte Apple vorerst an dem Gerät festhalten und an einer zweiten Generation arbeiten.

Warum entwickelt Apple ein weiteres iPhone Air?

Beim iPhone Air setzt Apple unter anderem auf ein ultra-dünnes Design, ein 6,5 Zoll Super Retina XDR-Display mit ProMotion und bis zu 120Hz. Zudem verbaut Apple den A19 Pro, N1 und C1X-Chip.

Apple hat in der Vergangenheit neuen iPhone-Modellen mindestens zwei Chancen gegeben, bevor sie ein Projekt wieder eingestellt haben. Lediglich das iPhone 5C bildete eine Ausnahme. Ein iPhone mini gab es sowohl innerhalb der iPhone 12 als auch iPhone 13 Familie. Vom beliebteren, aber dennoch schleppend verkauften iPhone Plus folgten die Versionen iPhone 14, 15 und 16. Das iPhone Air nach nur einem Jahr (und enormem Hype) einzustellen, wäre eher „unglücklich“. Das Air ist sicherlich kein schlechtes Smartphone. Es hat ein ansprechendes Design und seine Anhängerschaft. Es passt nur nicht zu den Bedürfnissen der meisten Nutzer, so Bloomberg.

Ein weiterer Faktor: Das iPhone Air ist ein wichtiger Schritt hin zu zukünftigen Geräten, daher ist es wichtig, es weiterzuentwickeln. Das iPhone mini und das iPhone Plus boten lediglich neue Bildschirmgrößen. Dadurch war es viel einfacher, sie aufzugeben.