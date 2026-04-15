Amazon hat heute neue Hardware und Software für sein Streaming-Angebot vorgestellt. Der überarbeitete Fire TV Stick HD arbeitet schneller und benötigt weniger Platz hinter dem Fernseher. Außerdem kann ab sofort der neue Ember Artline Lifestyle-TV vorbestellt werden. Abgerundet werden Amazons Ankündigungen mit einem neuen Update für die Fire-TV-Oberfläche.

Neuer Fire TV Stick HD

Der neue Fire TV Stick HD arbeitet laut Amazon etwa 30 Prozent schneller als das Vorgängermodell. Die Leistungssteigerung dürfte sich im Alltag bei der Navigation durch Menüs und beim Starten von Apps bemerkbar machen. Zudem konnte Amazon die Breite des Gehäuses um knapp ein Drittel reduzieren. Das hilft besonders dann, wenn benachbarte Anschlüsse bereits durch dicke Kabel belegt sind.

Die Stromversorgung läuft direkt über einen USB-C-Anschluss am Fernseher, vorausgesetzt, das TV-Gerät liefert ausreichend Strom. Das passende Kabel liegt bei. Alternativ kann man ein separat erhältliches USB-C-Netzteil nutzen.

Der Fire TV Stick HD kostet 44,99 Euro. Ein genaues Datum für den Vorbestellstart gibt es bisher nicht.

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Ember Artline TV

Endlich kann der Amazon Ember Artline vorbestellt werden, nachdem der Fernseher bereits im Januar vorgestellt wurde.

Die Idee hinter dem Ember Artline ist simpel, aber wirkungsvoll. Wenn niemand fernsieht, zeigt das Gerät Fotos oder Kunstwerke an. Sensoren erkennen, ob sich Personen im Raum aufhalten, und schalten den Bildschirm entsprechend ein oder aus. So hängt an der Wand kein schwarzes Display, sondern ein digitaler Bilderrahmen mit wechselnden Motiven.

Amazon setzt dabei auf ein 4K-QLED-Panel mit matter Oberfläche. Das reduziert störende Spiegelungen und sorgt dafür, dass die dargestellten Bilder auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut zur Geltung kommen. Mit einer Gehäusetiefe von knapp vier Zentimetern fügt sich der Fernseher dezent in den Wohnraum ein und wirkt an der Wand tatsächlich wie ein gerahmtes Bild.

Über Amazon Photos können Nutzer eigene Aufnahmen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wer keine eigenen Bilder verwenden möchte, greift auf eine Sammlung von mehr als 2.000 Kunstwerken zurück, die Amazon speziell für diesen Zweck bereitstellt. Die Steuerung des gesamten Systems erfolgt per Alexa, die passenden Mikrofone sind bereits im Gerät verbaut. Natürlich bietet sich der Ember Artline auch als Smart TV an. Dabei muss sich das Gerät nicht vor der Konkurrenz verstecken. Dolby Vision und HDR10+ gehören zum Standard, Wi-Fi 6 sorgt für stabile Streaming-Verbindungen.

Der Ember Artline erscheint in den Größen 55 und 65 Zoll. Die Preise beginnen bei 999,99 Euro. Ein besonderes Detail sind die magnetischen Rahmen, mit denen sich das Erscheinungsbild des Fernsehers anpassen lässt. Ein Rahmen liegt dem Gerät bei, weitere Varianten in verschiedenen Farben und Oberflächen werden separat angeboten. Die Geräte können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 7. Mai 2026 erfolgen.

Fire TV Update

Ende April verteilt Amazon ein Update für die Fire-TV-Benutzeroberfläche, das die Software flüssiger machen und Inhalte besser ordnen soll. Zudem setzt das Interface jetzt stärker auf klar aufgeteilte Bereiche. Filme, Serien, Live-TV und Sport sollen von allen Anbietern besser auffindbar sein. Bei der Gelegenheit wird auch ein neuer Fußball-Bereich eingeführt, der zeigt, welcher Dienst das nächste Spiel anbietet.

Zeitgleich startet der Dienst Fire TV Channels in Deutschland. Amazon platziert dort kostenlose und werbefinanzierte Kanäle für Nachrichten, Sport oder Kochen direkt in den Menüs, ohne dass eine Kontoanmeldung oder App-Installation für den Abruf der Streams nötig ist.