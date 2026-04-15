Seid ihr bereits sportlich ins Jahr 2026 gestartet und sucht ihr nach der ein oder anderen kleinen Motivation, um auch weiterhin aktiv zu bleiben? Apple unterstützt euch dabei und hat für den laufenden Monat zwei neue Apple Watch Herausforderungen angekündigt.

Apple Watch Herausforderung zum Earth Day und Welt-Tanz-Tag

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Challenges. Los geht es direkt am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung, anschließend setzen sich die Challenges zu unterschiedlichen Anlässen fort.

In diesem Monat stehen zwei weitere Challenges an. Die Herausforderung zum Tag der Erde findet am Mittwoch, den 22. April, statt, die Herausforderung zum Welt-Tanz-Tag könnt ihr eine Woche später am Mittwoch, den 29. April meistern.

In der Challenge zum Tag der Erde heißt es

Zeichne am Tag der Erde, dem 22. April, ein 30-minütiges Workout mit der Workout-App oder einer anderen App, die Workouts aufzeichnet, in Health auf, um diese Auszeichnung zu erhalten. Die Erde wird es dir danken.

Zum bevorstehende Herausforderung zum Welt-Tanz-Tag schreibt Apple

Zeig uns deine Tanzkünste zum Internationalen Tag des Tanzes! Verdiene dir diese Auszeichnung, indem du am 29. April ein Tanz-Workout von mindestens 20 Minuten aufnimmst. Nutze dafür die Workout-App oder eine andere App, die Workouts zu Health hinzufügt.

Diejenigen, die die Herausforderungen meistern (und die Hürde ist nicht wirklich hoch), erhalten eine Auszeichnungen sowie Sticker, die in FaceTime, iMessage und Co. verwendet werden können.