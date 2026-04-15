Apple ist bekannt dafür, eher selten über eigene Fehltritte zu sprechen. Umso spannender ist ein neues Interview, in dem gleich mehrere Top-Manager ungewöhnlich offen über frühere Flops und aktuelle Produkte reden. Im Gespräch mit Tom’s Guide äußern sich unter anderem Hardware-Chef John Ternus und Marketingchef Greg Joswiak – und liefern dabei interessante Einblicke hinter die Kulissen.

Auch Apple hat „Flops“ – und steht dazu

Überraschend deutlich: Apple räumt ein, dass nicht jedes Produkt ein Volltreffer war. Konkrete Beispiele werden zwar nicht breit ausgeschlachtet, aber die Kernaussage ist klar – auch in Cupertino läuft nicht immer alles nach Plan. Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen, dass genau diese Erfahrungen wichtig sind. Fehler seien Teil des Entwicklungsprozesses und würden helfen, zukünftige Produkte besser zu machen.

MacBook Neo entwickelt sich zum Erfolg

Deutlich positiver fällt der Blick auf das neue MacBook Neo aus. Das günstige Einstiegs-MacBook scheint genau ins Schwarze zu treffen. Nur wenige Wochen nach dem Start deuten erste Zahlen und Eindrücke darauf hin, dass Apple hier einen echten Treffer gelandet hat. Vor allem neue Nutzer greifen offenbar gerne zu – ein Ziel, das Apple ganz bewusst verfolgt.

Das passt auch zur Strategie hinter dem Gerät: Mit einem vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis will Apple neue Kundengruppen erreichen und den Einstieg ins macOS-Ökosystem erleichtern.

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Neue Strategie: Mehr Offenheit und breitere Zielgruppe

Das Interview zeigt insgesamt eine interessante Entwicklung: Apple wirkt offener als früher – sowohl im Umgang mit eigenen Fehlern als auch bei der Ausrichtung neuer Produkte. Mit Geräten wie dem MacBook Neo spricht der Konzern gezielt neue Nutzer an, statt sich ausschließlich auf das Premium-Segment zu konzentrieren. Gleichzeitig bleibt der Anspruch hoch, langfristig erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

Fazit

Apple zeigt sich ungewohnt selbstkritisch – und gleichzeitig selbstbewusst. Während frühere Flops als Lernprozess eingeordnet werden, scheint das MacBook Neo aktuell genau den Nerv der Zeit zu treffen. Spannend wird, ob Apple diesen Kurs beibehält – und ob künftig noch mehr „mutige“ Produkte folgen.