Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen neuen Kracher-Tarif im Top-D-Netz aufgelegt. Ihr erhaltet eine 40GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro mtl. Ihr geht bei diesem Tarif keinerlei Risiko ein, da dieser monatlich kündbar ist.

Monatlich kündbar: 40 GB Allnet Flat für nur 9,99 Euro

Ab sofort gibt es einen neuen Crash-Kracher im Vodafone-Netz. Ihr erhaltet eine Allnet-Flat inkl. 40GB Datenvolumen, 5G, Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE & WLAN Call, eSIM-Option für nur 9,99 Euro pro Monat.

Übersicht

40GB 5G-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Monatlich kündbar

nur 9,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Der Crash-Kracher-Tarif kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Ein flexibler Vertragsbeginn ist möglich. Neben den 9,99 Euro für eine 40GB Allnet-Flat ist sicherlich die monatliche Kündigungsmöglichkeit das Highlight.

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