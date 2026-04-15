Crash-Deal: 40GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro (monatlich kündbar)

| 18:15 Uhr | 0 Kommentare

Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen neuen Kracher-Tarif im Top-D-Netz aufgelegt. Ihr erhaltet eine 40GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro mtl. Ihr geht bei diesem Tarif keinerlei Risiko ein, da dieser monatlich kündbar ist.

Monatlich kündbar: 40 GB Allnet Flat für nur 9,99 Euro

Ab sofort gibt es einen neuen Crash-Kracher im Vodafone-Netz. Ihr erhaltet eine Allnet-Flat inkl. 40GB Datenvolumen, 5G, Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE & WLAN Call, eSIM-Option für nur 9,99 Euro pro Monat.

Übersicht

  • 40GB 5G-Datenvolumen
  • Bis zu 50MBit/s
  • Vodafone-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • VoLTE & WLAN Call
  • eSIM möglich
  • Monatlich kündbar
  • nur 9,99 Euro pro Monat
  • einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Der Crash-Kracher-Tarif kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Ein flexibler Vertragsbeginn ist möglich. Neben den 9,99 Euro für eine 40GB Allnet-Flat ist sicherlich die monatliche Kündigungsmöglichkeit das Highlight.

>>> Hier geht es direkt zum Crash-Kracher <<<

Kategorie: iPhone

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