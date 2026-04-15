eufy bringt mit der eufyCam C37 eine kabellose Outdoor-Kamera mit einem Solarpanel für gerade einmal 99 Euro auf den Markt. Die Kamera benötigt kein Cloud-Abo, denn die Aufnahmen landen auf einer microSD-Karte mit bis zu 256 GB Kapazität. Die microSD-Karte ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

eufyCam C37

Die eufyCam C37 bezieht ihren Strom über ein beiliegendes 3-Watt-Solarpanel, das sich unabhängig von der Kamera ausrichten lässt. Wer die Kamera etwa an einer Nordwand montieren will, kann das Panel trotzdem zur Sonne drehen. Unter normalen Bedingungen soll das System dauerhaft autark laufen, was besonders an schwer zugänglichen Stellen den Aufwand reduziert. Die eufyCam C37 ist nach IP65 gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Aufgelöst wird in 2K, was laut eufy rund 77 Prozent mehr Pixel als Full HD ergibt. Für Nachtaufnahmen verbaut eufy eine Farb-Nachtsicht mit Spotlight, womit die Kamera den Bereich aktiv ausleuchtet, statt nur ein Infrarotbild in Graustufen zu liefern. Der motorisierte Schwenk-Neige-Kopf mit KI-gestützter Personenverfolgung rundet das Ganze ab. So dreht sich die Kamera automatisch mit, sobald jemand ins Bild läuft, was für größere Flächen wie Einfahrten oder Gärten die Zahl der benötigten Kameras reduzieren kann.

Die eufyCam C37 funktioniert mit der HomeBase 3 und HomeBase Mini, nicht aber mit der älteren HomeBase 2. Apple HomeKit wird zwar nicht unterstützt, dafür sind aber Amazons Alexa und der Google Assistant mit an Bord.