Es zeichnet sich ab, dass Apple nach und nach weitere Geräte mit einem OLED-Display ausstattet. Das MacBook Pro ist offenbar für Ende 2026 oder Anfang 2027 auf der Agenda. Zudem besagt ein neues Gerücht, dass im kommenden Jahr das iPad Air ein OLED-Display erhalten wird.

Gerücht: iPad Air 2027 mit OLED-Display

ET News bezieht sich auf Branchenkreise und berichtet, dass Samsung Display die Massenproduktion von OLED-Panels voraussichtlich Ende 2026 oder im Januar nächsten Jahres aufzunehmen wird, um Panels für Apples nächstes iPad Air zu liefern. Dieses soll angeblich Anfang 2027 auf den Markt kommen. Zuletzt aktualisierte Apple das iPad Air im vergangenen Monat und spendierte dem Gerät den M4-Chip. Dementsprechend dürfte das nächste iPad Air neben einem OLED-Display auch den M5-Chip erhalten.

Die iPad Pro-Modelle von Apple verfügen bereits über OLED-Displays, während die iPad Air-Modelle weiterhin die kostengünstigeren LCD-Displays verwenden, die Apple als Liquid Retina bezeichnet. Die Liquid Retina-Displays unterstützen die 120 Hz-ProMotion-Displaytechnologie nicht und sind auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz beschränkt.

OLED-Panels steuern jedes Pixel einzeln an, was im Vergleich zu LCDs zu einer präziseren Farbwiedergabe und tieferen Schwarztönen führt. Sie bieten außerdem einen überlegenen Kontrast, schnellere Reaktionszeiten, bessere Betrachtungswinkel und eine höhere Designflexibilität.

Allerdings wird erwartet, dass das iPad Air im Gegensatz zu Apples iPad Pro-Modellen, die über zweilagige OLED-Panels aus polykristallinem Oxid bei niedriger Temperatur (LTPO) verfügen, einlagige Panels aus polykristallinem Silizium bei niedriger Temperatur (LTPS) verwenden wird, was bedeutet, dass sie möglicherweise dunkler sind und weiterhin auf ProMotion verzichten müssen.