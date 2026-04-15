Ende letzten Jahres kündigte Apple TV die neue Serie „Margo’s Got Money Troubles“ an. Wenige Wochen nachdem der offizieller Trailer freigegeben wurde, steht die neue Serie mit Elle Fanning ab sofort auf Apple TV bereit.

Apple TV: „Margo’s Got Money Troubles“ ist gestartet

Wir blicken traditionell jede Woche Mittwoch au die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serie, steht mit „Margo’s Got Money Troubles“ ab sofort eine gänzlich neue Serie auf dem Apple Video-Streaming-Portal bereit.

Konkret warten die ersten drei Folgen auf euch. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 20. Mai 2026 neue Episoden.

„Margo’s Got Money Troubles“ ist ein freches, herzerwärmendes und humorvolles Familiendrama über die frischgebackene Studienabbrecherin und angehende Schriftstellerin Margo (Fanning), Tochter einer ehemaligen Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines Ex-Profi-Wrestlers (Offerman). Sie muss sich mit einem Neugeborenen, einem immer größer werdenden Schuldenberg und immer weniger Möglichkeiten, diese zu bezahlen, durchschlagen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung auf die neue Serie haben wir euch den offizielle Trailer eingebunden.