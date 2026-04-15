In den letzten Monaten hatten wir es bereits schon einmal thematisiert. Ende April tritt eine neue EU-Regelung für Laptops in Kraft. Diese sieht vor, dass neue Geräte nur noch mit USB-C geladen werden dürfen. Gleichzeitig ist der Verkauf von Laptops und passenden Ladegeräten ab dann ebenfalls entkoppelt. Ihr erhaltet somit ein neues Notebook ohne passende Lademöglichkeit in der EU. Das Ziel: weniger Elektroschrott, mehr Kompatibilität über Laptops, Tablets, Smartphones und Co. hinaus.

Neue Laptops ab 28. April 2026 ohne beiliegendes Ladegerät

Mittlerweile dürfte jeder Haushalt das ein der andere USB-C Ladegerät besitzen, um Smartphones, Tablets, Kiopfhörer, Spielekonsole, Drohnen, Kameras und vieles mehr aufzuladen. Auch Apple setzt mittlerweile bei seinen mobilen Geräten auf eine USB-C Lademöglichkeit.

Falls ihr noch ein weiteres USB-C Ladegerät benötigt, so hält zum Beispiel Anker die passenden Lademöglichkeiten bereit. Ihr erhaltet leistungsstarke, kompakte Laptop-Ladegeräte für den Schreibtisch, die nächste Abenteuerreise und Multi-Device-Setups – mit bis zu 160 Watt pro USB-C-Port, GaN-Technologie, mehreren Anschlüssen, ActiveShield und je nach Modell smartem Display.

Highlights

Dazu gibt es mehrere attraktive Bundles mit passenden Power Banks und Co. zum exklusiven Sparpreis. Alle Laptop Charger Deals gibt es auf der Aktionsseite.

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