In den letzten Monaten hatten wir es bereits schon einmal thematisiert. Ende April tritt eine neue EU-Regelung für Laptops in Kraft. Diese sieht vor, dass neue Geräte nur noch mit USB-C geladen werden dürfen. Gleichzeitig ist der Verkauf von Laptops und passenden Ladegeräten ab dann ebenfalls entkoppelt. Ihr erhaltet somit ein neues Notebook ohne passende Lademöglichkeit in der EU. Das Ziel: weniger Elektroschrott, mehr Kompatibilität über Laptops, Tablets, Smartphones und Co. hinaus.
Neue Laptops ab 28. April 2026 ohne beiliegendes Ladegerät
Mittlerweile dürfte jeder Haushalt das ein der andere USB-C Ladegerät besitzen, um Smartphones, Tablets, Kiopfhörer, Spielekonsole, Drohnen, Kameras und vieles mehr aufzuladen. Auch Apple setzt mittlerweile bei seinen mobilen Geräten auf eine USB-C Lademöglichkeit.
Falls ihr noch ein weiteres USB-C Ladegerät benötigt, so hält zum Beispiel Anker die passenden Lademöglichkeiten bereit. Ihr erhaltet leistungsstarke, kompakte Laptop-Ladegeräte für den Schreibtisch, die nächste Abenteuerreise und Multi-Device-Setups – mit bis zu 160 Watt pro USB-C-Port, GaN-Technologie, mehreren Anschlüssen, ActiveShield und je nach Modell smartem Display.
Highlights
- Anker Prime Ladegerät (160W, 3 Ports, GaNPrime) für 103,89 Euro statt 129,99 Euro
- Anker Ladegerät (140W, 4 Ports) mit USB-C-Kabel für 69,98 Euro statt 89,99 Euro
- Anker Ladegerät (100W, 3 Ports) mit USB-C-Kabel für 49,98 Euro statt 69,99 Euro
- Anker Nano Ladegerät (70W, 3 Ports) für 29,99 Euro statt 49,99 Euro
Dazu gibt es mehrere attraktive Bundles mit passenden Power Banks und Co. zum exklusiven Sparpreis. Alle Laptop Charger Deals gibt es auf der Aktionsseite.
- 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...
- 140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...
- 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
- Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
- Volle 100W Power: Die fortschrittliche GaN-Technologie liefert stabile 100W über jeden USB-C-Port...
- Ladestatus in Echtzeit: Das hochauflösende Smart Display zeigt Ladezustand, Temperatur und...
- Lade dein MacBook mit echten 70W – schneller als je zuvor: Jeder USB-C Port liefert bis zu 70W...
- Kompakt und fest im Griff: Mit nur 5,3 × 4,3 × 3,1cm ist das Gehäuse 54% kleiner als das...
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