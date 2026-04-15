Spotify hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Dienst sein Angebot im deutschsprachigen Raum wieder ausbaut. Ab sofort sind die Hörbuch-Charts in Deutschland sowie Page Match für deutschsprachige Bücher, die im Hörbuchkatalog des Premium-Abos enthalten sind, verfügbar.

Spotify startet Hörbuch-Charts und Page Match in Deutschland

Zum ersten Geburtstag der Premium-Hörbuch-Experience im deutschsprachigen Raum erweitert Spotify sein Angebot gezielt um neue Funktionen.

Ab sofort stehen Hörbuch-Charts für Deutschland zur Verfügung, die Nutzer:innen dabei helfen, beliebte und aktuelle Titel schneller zu entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch das neue Feature Page Match für deutschsprachige Bücher im Premium-Abo. Mit Page Match wird das Wechseln zwischen verschiedenen Formaten deutlich komfortabler: Nutzer können nahtlos zwischen Lesen und Hören eines Buches wechseln und genau an der Stelle weitermachen, an der sie zuvor aufgehört haben.

Insgesamt zielen die Neuerungen darauf ab, das Hörbuch-Erlebnis noch flexibler zu gestalten – sowohl beim Entdecken neuer Inhalte als auch beim kontinuierlichen Konsum über verschiedene Medien hinweg.

Mit dem heutigen Start der Hörbuch-Charts in Deutschland erweitert Spotify sein Angebot um neue Rankings für Hörbücher – aufgeteilt in eine Gesamtübersicht sowie einzelne Genre-Kategorien. Die Genre-Charts umfassen:

Sci-Fi & Fantasy

Krimi & Thriller

Self-Help

Kinder & Familie

Ähnlich wie die Spotify Charts für Musik und Podcasts werden die Hörbuch-Charts wöchentlich aktualisiert und geben einen Einblick in die Titel, die Hörer gerade besonders interessieren.