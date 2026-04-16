Apple wird in Zürich einen neuen, deutlich größeren Apple Store eröffnen. Ein im Februar bei der Stadt Zürich eingereichter Bauantrag bestätigt, dass Apple das Gebäude an der Lintheschergasse 7 – in unmittelbarer Nähe zur berühmten Bahnhofstrasse – als neuen Standort plant. Die Bauarbeiten sollen von Anfang November 2026 bis Anfang Mai 2027 dauern, eine Eröffnung ist für Sommer 2027 zu erwarten.

Der aktuelle Rennweg-Store war nie dauerhaft geplant

Der Bauantrag bezeichnet das Projekt explizit als „Bahnhofstrasse Relocation“ und trägt Apples interne Bezeichnung R159 für den Zürcher Store. Laut einer Person mit Einblick in Apples Retailplanung war der bestehende Store am Rennweg 43 von Anfang an als Übergangslösung gedacht – unter anderem wegen des Eingangs mit Treppe und Aufzug. Es sei schon beim Wegzug von der Bahnhofstrasse ein offenes Geheimnis gewesen, dass Apple einen deutlich größeren Standort suchte.

Einer der größten Apple Stores Europas

Das Erdgeschoss des neuen Stores umfasst laut Bauunterlagen rund 454 Quadratmeter Verkaufsfläche – vergleichbar mit dem aktuellen Rennweg-Store, so Macprime. Ein erstes Obergeschoss mit weiteren 521 Quadratmetern ist als „Backstage“-Bereich ausgewiesen, dessen genaue Nutzung noch offen ist. Werden beide Etagen als Verkaufsfläche genutzt, käme der Tagesanzeiger zufolge eine Gesamtfläche von rund 2.000 Quadratmetern zusammen – was den Store zu einem der flächenmäßig größten Apple Retail Stores in Europa machen würde.

Denkmalgeschützte Fassade in „Aluminium Champagne“

Das Gebäude an der Lintheschergasse 7 steht unter kommunalem Denkmalschutz, was umfassende Fassadenänderungen einschränkt. Vorgesehen sind neue Metallpaneele in „Aluminium Champagne“ zwischen den Schaufenstern sowie aktualisierte Fensterrahmen. Der leicht erweiterte Eingangsbereich bringt zusätzliche 11 Quadratmeter und sorgt für eine glatte, bündige Fassade anstelle des bisherigen zurückgesetzten Eckeingangs.

Dritter Standort in Zürich – und ein neuer in Genf

Der geplante Store an der Lintheschergasse wäre Apples dritte Adresse in Zürich – nach dem ersten Store an der Bahnhofstrasse (Eröffnung 2009) und dem aktuellen Standort am Rennweg (seit 2019). Parallel plant Apple auch einen neuen Apple Store in Genf mit markanter Glasfassade. Insgesamt betreibt Apple derzeit vier Stores in der Schweiz: zwei in Zürich sowie je einen in Basel und Genf.