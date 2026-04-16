Einem aktuellen Bericht zufolge werden Apple Stores und autorisierte Apple-Servicepartner bald in der Lage sein, die Apple Watch-Software direkt im Geschäft wiederherzustellen, ohne dass die Apple Watch an ein Servicecenter eingeschickt werden muss.

Apple Stores können bald Apple Watch Software wiederherstellen

Aktuell ist es so, dass Apple Watches, die sich nicht mit einem iPhone wiederherstellen lassen, zur Reparatur an ein Apple Service Center geschickt werden müssen. Eine Reparatur bzw. Wiederherstellung direkt vor Ort im Apple Store ist nicht möglich. Kunden müssen daher warten, bis ihre Apple Watch an das Service Center versandt, repariert und zurückgeschickt wurde.

Macrumors hat aus verlässlicher Quelle erfahren, dass ab Ende dieses Monats Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider (AASPs) eine Apple Watch-Reparaturstation nutzen können, die an einen Mac angeschlossen wird, um die Software auf der Apple Watch wiederherzustellen. Diese Option zur Softwarereparatur direkt im Store beschleunigt softwarebasierte Reparaturen erheblich.

Mit watchOS 8.5 und iOS 15.4 führte Apple eine iPhone-basierte drahtlose Wiederherstellungsoption ein, die jedoch eingeschränkt ist. Sie kann nur genutzt werden, wenn auf der Apple Watch eine Wiederherstellungsaufforderung angezeigt wird. Bei Softwareproblemen, bei denen die iPhone-Wiederherstellung nicht funktioniert, ist eine spezielle Reparatur der Apple Watch erforderlich. Frühere Apple Watch-Modelle verfügten über einen Diagnoseanschluss, über den Apple Stores Software-Reparaturen durchführen konnten. Dieser Anschluss wurde jedoch mit der Apple Watch Series 7 entfernt, und Apple stellte auf ein drahtloses Wiederherstellungsverfahren um.