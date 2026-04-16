Rund zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Thriller-Serie „Unconditional“ angekündigt und den Startermin für den 08. Mai 2026 festgelegt hat. So langsam aber sicher bewegen wir uns auf die heiße Phase zu und der Video-Streaming-Dienst hat im Vorfeld den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Unconditional“: Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zu „Unconditional“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine neue Dramaserie der Co-Autoren Adam Bizanski („Magpie“) und Dana Idisis („On the Spectrum“). Die achtteilige Thrillerserie, produziert von Keshet International und mit Liraz Chamami („Bad Boy“, „Manayek“) und Newcomerin Talia Lynne Ronn in den Hauptrollen, feiert am Freitag, den 8. Mai 2026, mit den ersten beiden Folgen ihre weltweite Premiere auf Apple TV.

Anschließend folgen immer freitags bis zum 19. Juni neue Episoden. In Israel wird „Unconditional“ noch vor Ende April auf Keshet 12 ausgestrahlt.

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„Unconditional“ erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Ronn) in Moskau wegen Drogenhandels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Chamami) weigert sich, die Anklage zu akzeptieren – doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.