Apple hat heute seinen Umweltfortschrittsbericht 2026 veröffentlicht und mit diesem verschiedene Umweltaspekte thematisiert. So verwendete Apple niemals zuvor einen höheren Anteil an recycelten Materialien in seinen Produkten. Zudem gehören der Verzicht auf Kunststoff in Verpackungen, die Verwendung von 100 Prozent recyceltem Kobalt in von Apple entwickelten Batterien und die Rückgewinnung von mehr als der Hälfte des gesamten Wasserverbrauchs von Apple zu den neuen Meilensteinen, die das Unternehmen erreichen könnte.

Apple beschleunigt den Fortschritt beim Umweltschutz

Apple hat in seinem aktuellen Umweltfortschrittsbericht neue Meilensteine auf dem Weg zu Apple 2030 vorgestellt – dem Ziel, bis Ende des Jahrzehnts über den gesamten Unternehmens-Fußabdruck hinweg CO₂-neutral zu werden.

Ein zentrales Ergebnis: Die Treibhausgasemissionen liegen 2025 weiterhin mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von 2015 und sind seit 2024 stabil geblieben – trotz eines Jahres mit deutlichem Geschäftswachstum.

Der Bericht zeigt zudem Fortschritte in mehreren Schlüsselbereichen:

Erneuerbare Energien : Ausbau sauberer Energiequellen entlang der Lieferkette

: Ausbau sauberer Energiequellen entlang der Lieferkette Materialinnovation & Recycling : effizienterer Einsatz von Ressourcen und mehr Wiederverwertung

: effizienterer Einsatz von Ressourcen und mehr Wiederverwertung Wassermanagement : verantwortungsvollerer Umgang mit Wasserressourcen

: verantwortungsvollerer Umgang mit Wasserressourcen Zero Waste: Reduktion von Abfällen in Produktion und Betrieb

Insgesamt unterstreicht Apple damit, dass Wachstum und Nachhaltigkeit zunehmend miteinander vereinbar sind – zumindest im Rahmen der eigenen Klimastrategie.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Reduzierten von Kunststoff. Die Umstellung auf 100 Prozent faserbasierte Verpackungen ist abgeschlossen. Damit erfüllt das Unternehmen sein Ziel, bis 2025 vollständig auf Kunststoff in Verpackungen zu verzichten. In den vergangenen zehn Jahren haben Apples Ingenieure und Designer gezielt Alternativen zu klassischen Kunststoffkomponenten entwickelt. So wurden unter anderem Displayschutzfolien und Verpackungshüllen durch Lösungen aus recyceltem oder verantwortungsvoll beschafftem Papier ersetzt. Gleichzeitig wurden Verpackungen so gestaltet, dass sie besser recycelbar sind.

Ein Beispiel für diese Optimierung ist das Studio Display XDR: Dessen Verpackung lässt sich in kleinere Teile zerlegen, die problemlos in eine herkömmliche Haushalts-Recyclingtonne passen. Die Bilanz ist deutlich: Allein in den letzten fünf Jahren konnte Apple über 15.000 Tonnen Plastik einsparen – das entspricht rund 500 Millionen Plastikwasserflaschen.