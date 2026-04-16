Am 26. April 2026 findet nicht nur der Düsseldorfer Marathon statt, auch in London wird um die Wette gerannt. Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Apple offizieller Partner des London Marathons 2026 ist. Wie nun bekannt wird, veranstaltet das Unternehmen aus Cupertino kostenlose Events begleitend zum Marathon in London.

Apple veranstaltet kostenlose Events vor dem London-Marathon

Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem diesjährigen TCS London Marathon veranstalten wird. Wie eingangs erwähnt, fungiert das Unternehmen als offizieller Partner des Rennens.

Der TCS London Marathon ist einer der beliebtesten Marathonläufe der Welt und findet am Sonntag, den 26. April, statt. Er zieht Athleten aller Leistungsstufen aus aller Welt an. Rekordverdächtige eine Million Menschen haben sich für die Verlosung der Startplätze für die Veranstaltung 2026 beworben.

Apple veranstaltet in den Tagen vor dem Rennen zwei kostenlose Events in seinem Store in der Brompton Road . Am Donnerstag, den 23. April, gibt ein Expertenteam mit Fitnesstrainer Joe Wicks, Ultramarathonläuferin Hellah Sidibe und den Athletinnen Dora Atim, Becky Briggs und Sherica Holmon Trainingstipps. Anschließend findet ein lockerer 5-km-Lauf im Hyde Park statt, der von Apple Fitness+ Trainer Cory Wharton-Malcolm geleitet wird. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldungen sind ab sofort möglich .

Am Samstag, dem 25. April, zeichnen die ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin Paula Radcliffe und der zweifache Olympiateilnehmer Chris Thompson eine Live-Folge ihres Podcasts „Paula’s Run Club“ auf, ebenfalls an der Brompton Road.

Am Renntag platziert Apple Music Künstler und DJs an wichtigen Punkten der Strecke. Eine offizielle, siebenstündige Ultimate Marathon Playlist ist ab sofort auf Apple Music verfügbar. Weitere Mixe von DJs, die am Renntag auftreten, folgen nach dem Event.

Zudem gibt es weitere Events in der Marathonwoche, wie Apple im Newsroom bestätigt hat. Zudem gibt es weitere Events in der Marathonwoche, wie Apple im Newsroom bestätigt hat. Parallel dazu bewirbt Apple seine Apple Watch-, iPhone- und AirPods-Modelle, die Sportlern zahlreiche Funktionen bieten, ihr Lauferlebnis optimal zu gestalten.