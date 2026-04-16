Apple ist dazu übergegangen, die Signierung von iOS 26.4 zu stoppen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass iPhone-Nutzer, die bereits auf iOS 26.4.1 aktualisiert haben, nicht mehr auf die vorherige iOS-Version zurückkehren.

Apple stoppt Signierung von iOS 26.4

Apple hat die Signierung von iOS 26.4 gestoppt. Somit ist ein Downgrade auf diese „veraltete“ Version nicht mehr möglich. Solltet ihr bereits auf iOS 26.4.1 geupdatet haben, so gibt es ab sofort kein Zurück mehr. Wirklich überraschend kommt diese Entscheidung allerdings nicht.

Bei Apple wiederholen sich von Zeit zu Zeit die Ereignisse und das Unternehmen gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings sehr selten erlebt.

Vergangene Woche hatte Apple die finale Version von iOS 26.4.1 freigegeben. Nach der Freigabe sind keine echten Probleme aufgetaucht. Von daher wird die ältere iOS-Version nicht mehr möglich.

Mittlerweile laufen schon die Arbeiten an iOS 26.5. Vor Kurzem hat Apple die Beta 2 freigegeben und mit der finalen Version ist im Mai zu rechnen.