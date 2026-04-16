In regelmäßigen Abständen veröffentlicht FRITZ – ehemals AVM – Softwareupdates für seine Hardware. Das jüngste Update richtet sich an die FRITZ!Box 7530 AX. Ab sofort steht FRITZ!OS 8.25 als Download bereit.
FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 7530 AX veröffentlicht
Mit dem Update auf RITZ!OS 8.25 verpasst FRITZ der FRITZ!Box 7530 AX verschiedene Verbesserungen und Bugfixes. Verbessert wurde zum Beispiel die Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets). Ihr erhaltet eine detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor; eine verbesserte Interoperabilität mit neueren Browserversionen; Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz; Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration und mehr
Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt:
Internet
- Verbesserung Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
- Verbesserung Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
- Verbesserung Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
- Verbesserung Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
- Verbesserung Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
- Behoben Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
- Behoben Die Option „Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz“ war teilweise unwirksam
- Behoben Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
- Behoben Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv
- Behoben In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen „Keine Beschränkung“ angezeigt
- Behoben In der Übersicht der WireGuard®-Verbindungen wurden IPv6-Adressen nicht vollständig dargestellt
- Behoben Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
Telefonie
- Änderung Netzanpassung Telefonie Deutsche Telekom
- Änderung Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt
Heimnetz
- Behoben Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
- Behoben In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:…) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
- Behoben In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
- Behoben Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet
System
- Verbesserung Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster
- Verbesserung Stabilität
- Verbesserung Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig
- Behoben Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde
- Behoben In der FRITZ!OS-Oberfläche wurde unter „Netzwerkverbindungen“ der Punkt „verbunden mit FRITZ!Repeater“ teilweise doppelt angezeigt
Das Update lässt sich in gewohnter Manier über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box installieren.
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