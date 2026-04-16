In regelmäßigen Abständen veröffentlicht FRITZ – ehemals AVM – Softwareupdates für seine Hardware. Das jüngste Update richtet sich an die FRITZ!Box 7530 AX. Ab sofort steht FRITZ!OS 8.25 als Download bereit.

FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 7530 AX veröffentlicht

Mit dem Update auf RITZ!OS 8.25 verpasst FRITZ der FRITZ!Box 7530 AX verschiedene Verbesserungen und Bugfixes. Verbessert wurde zum Beispiel die Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets). Ihr erhaltet eine detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor; eine verbesserte Interoperabilität mit neueren Browserversionen; Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz; Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration und mehr

Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt:

Internet

Verbesserung Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet

Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet Verbesserung Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor

Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor Verbesserung Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert

Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert Verbesserung Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz

Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz Verbesserung Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration

Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration Behoben Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten

Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten Behoben Die Option „Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz“ war teilweise unwirksam

Die Option „Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz“ war teilweise unwirksam Behoben Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt

Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt Behoben Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv

Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv Behoben In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen „Keine Beschränkung“ angezeigt

In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen „Keine Beschränkung“ angezeigt Behoben In der Übersicht der WireGuard®-Verbindungen wurden IPv6-Adressen nicht vollständig dargestellt

In der Übersicht der WireGuard®-Verbindungen wurden IPv6-Adressen nicht vollständig dargestellt Behoben Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war

Telefonie

Änderung Netzanpassung Telefonie Deutsche Telekom

Netzanpassung Telefonie Deutsche Telekom Änderung Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt

Heimnetz

Behoben Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt

Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt Behoben In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:…) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt

In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:…) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt Behoben In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde

In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde Behoben Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet

System

Verbesserung Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster

Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster Verbesserung Stabilität

Stabilität Verbesserung Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig

Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig Behoben Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde

Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde Behoben In der FRITZ!OS-Oberfläche wurde unter „Netzwerkverbindungen“ der Punkt „verbunden mit FRITZ!Repeater“ teilweise doppelt angezeigt

Das Update lässt sich in gewohnter Manier über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box installieren.