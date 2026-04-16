Apple fährt die Lieferkette für ein neues Kamerasystem hoch, das im September mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max debütieren soll. Laut einem Bericht der koreanischen Wirtschaftszeitung ETNews beginnen die beteiligten Zulieferer in den kommenden Wochen mit der Fertigung der zentralen Komponenten.

Variable Blende für das iPhone 18 Pro

Eine variable Blende hat Apple beim iPhone bisher noch nie verbaut. Vom iPhone 14 Pro bis zum aktuellen iPhone 17 Pro arbeitet die Hauptkamera mit einer fest eingestellten Blende von ƒ/1,78. Das Objektiv bleibt also bei jeder Aufnahme vollständig geöffnet, unabhängig von den Lichtverhältnissen.

Eine variable Blende funktioniert anders. Die Kamera kann steuern, wie viel Licht den Sensor erreicht. In dunklen Umgebungen öffnet sie sich weiter, bei Gegenlicht oder Sonne schließt sie sich, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Für Nutzer bedeutet das auch mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe, was besonders bei Porträts und bei Aufnahmen mit freigestelltem Hintergrund von Vorteil ist.

Der erste Hinweis auf das neue Kamerasystem kam im Dezember 2024 vom Apple-Analysten Ming-Chi Kuo. Er prognostizierte eine variable Blende für die Hauptkamera beider iPhone 18 Pro Modelle. Ein weiterer Bericht aus dem Oktober 2025 bestätigte, dass Apple die Technik für die nächste iPhone-Generation vorbereitet und bereits mit Zulieferern über die Komponenten gesprochen hat.

Laut den von ETNews zitierten Branchenquellen hat der chinesische Hersteller Sunny Optical inzwischen mit der Produktion der Aktuatoren begonnen, die den Blendenmechanismus steuern. Die Fertigung der Kameramodule folgt im Frühsommer. Apples Hauptlieferant für Kameras, LG Innotek, soll im Juni oder Juli mit der Produktion starten und installiert dafür spezielle Fertigungsanlagen im Werk in Gumi in Südkorea. Auch Modulhersteller wie Cowell sind am Prozess beteiligt.

LG Innotek wird beim Hauptkameramodul voraussichtlich einen größeren Produktionsanteil übernehmen, weil die Komplexität des neuen Systems höher ist als bei den bisherigen Modulen. Ein ähnliches Muster gab es schon beim iPhone 15 Pro Max, als Apple das gefaltete Tetraprismen-Teleobjektiv einführte und LG Innotek zunächst der einzige Zulieferer war.

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max werden im September erwartet, zusammen mit dem ersten faltbaren iPhone von Apple.