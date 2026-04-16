Wie MacRumors berichtet, sind im iOS-Systemcode Hinweise auf mindestens vier neue Funktionen für Apple Intelligence aufgetaucht, die in iOS 27 den Weg in die System-Apps finden könnten. Entdeckt hat die Hinweise der Entwickler Nicolás Alvarez.

Neue Apple Intelligence Funktionen

Zwei der mutmaßlichen Neuerungen betreffen die Visuelle Intelligenz. Apple arbeitet laut verschiedenen Berichten an tragbaren Geräten, die diese Funktion nutzen sollen, darunter Smart Glasses, AirPods und ein AI-Pin.

Die erste der beiden neuen Erweiterungen soll es erlauben, Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen zu scannen und sich zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen. Die zweite Funktion ergänzt die Kontakte-App. Erkennt die Kamera eine Telefonnummer oder Adresse, bietet das System an, sie direkt als neuen Kontakt zu speichern.

In der Wallet-App taucht zudem im Code die Möglichkeit auf, digitale Karten aus Scans zu erzeugen. Gemeint sind damit etwa Eventtickets oder Mitgliedskarten für Fitnessstudios, die Apple dann automatisch in ein passendes Format überträgt. Google Wallet bietet unter Android eine vergleichbare Funktion. Safari soll außerdem lernen, Tab-Gruppen automatisch zu benennen. Die KI analysiert dafür die geöffneten Seiten einer Gruppe und schlägt auf dieser Grundlage einen Titel vor.

Ob die Funktionen am Ende so erscheinen, wie die Codefragmente vermuten lassen, ist bisher nicht klar. Die Einordnung basiert allein auf den Namen einzelner Strings. Apple könnte die Features mit iOS 27 einführen oder für ein späteres Punkt-Update zurückhalten. Für iOS 27 spricht, dass Apple laut Berichten parallel an einer überarbeiteten Siri arbeitet, die tiefer in einzelne Apps eingreifen kann.

Vorstellen wird Apple iOS 27 auf der WWDC im Juni. Die Veröffentlichung dürfte im September erfolgen, kurz bevor die neuen iPhone-Modelle in den Handel kommen.