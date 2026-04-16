Diese Woche wurde bekannt, dass Amazon Apples Satellitenpartner Globalstar übernimmt. Künftig liefert somit Amazon die Infrastruktur für die Satellitenfunktionen des iPhone. Während im Hintergrund die Eigentumsverhältnisse wechseln, soll sich an Apples Fahrplan für die Satellitenfunktionen nichts ändern. So berichtet Bloomberg gleich von vier neuen Funktionen, die in Entwicklung sind.

5G über Satellit mit dem C2-Modem

Den Anfang dürfte 5G über Satellit machen. Die bisherige Satellitenverbindung im iPhone ist spürbar langsam und genau das soll sich mit der iPhone 18 Generation im Herbst ändern. Berichten zufolge bringt das neue C2-Modem im iPhone 18 Pro, im iPhone 18 Pro Max und im iPhone Ultra eine Unterstützung für 5G über Satellit mit. Dabei soll Apple daran arbeiten, den Verbindungsaufbau weniger umständlich zu gestalten.

In Apple Maps lassen sich Karten zwar schon heute für die Offline-Nutzung herunterladen, ansonsten benötigt die App aber WLAN oder Mobilfunk. Laut Bloomberg arbeitet Apple daran, die Funktionen der Karten-App auch über Satellit verfügbar zu machen. Ob dafür die neuen 5G-Fähigkeiten des C2-Modems im iPhone 18 Pro nötig sind, geht aus dem Bericht nicht hervor, auszuschließen ist es aber nicht.

Auch beim Foto-Versand in der Nachrichten-App beabsichtigt Apple nachzulegen. Bisher lassen sich über eine Satellitenverbindung nur Textnachrichten verschicken. Laut den aktuellen Informationen soll das bald auch für Bilder gelten, was in Notlagen eine spürbare Erweiterung wäre, etwa um eine Verletzung zu dokumentieren oder den eigenen Standort zu zeigen.

Die vierte Neuerung richtet sich an Entwickler. Apple arbeitet an einer Schnittstelle, über die auch Drittanbieter-Apps auf Satellitenverbindungen zugreifen können. Wie die App-Anbieter die Funktion umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Es wird anscheinend aber nicht jede Funktion oder jeder Dienst kompatibel sein. Gut möglich, dass Apple den Zugang zunächst auf notfallbezogene Funktionen beschränkt und die Schnittstelle erst schrittweise breiter öffnet, wenn die Satellitenverfügbarkeit weiter zunimmt.