Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Apple hat stillschweigend eine Änderung im Hintergrund der App Store-App in iOS vorgenommen, die das Tab „Updates“ ändert und ihn umbenennt, um ihn besser sichtbar zu machen.

Apple hat stillschweigend den iOS App Store überarbeitet

Mit dem Update auf iOS 26.4 hat Apple die Update Rubrik innerhalb des iOS App Store verrückt. Bis vor wenigen Wochen klickte man den App Store an und wählte anschließend oben rechts sein Profilbild aus. Nun ließen sich Apps aktualisieren.

Seit iOS 26.4 sind die Updates in einem weiteren Untermenü zu finden. An Position Drei eures Apples Accounts (innerhalb des App Stores) hieß es schlicht und einfach „Updates“. Nun hat Apple das Untermenü an Position Eins verschoben und setzt auf die Bezeichnung „App-Updates“.

Es gibt allerdings eine schnellere Möglichkeit, um auf die App-Updates zuzugreifen. Haltet einfach die „App Store“-App auf eurem Home-Bildschirm gedrückt, und ihr können direkt über das Kontextmenü zu den Updates springen.