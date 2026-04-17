Apples Hardware-Entwicklungschef John Ternus und Apples Marketingchef Greg Joswiak haben Tom´s Guide ein Interview gegeben. Mit diesem sprechen sie nicht nur über Fehlschläge und und das neue MacBook Neo (wobei das neue Einsteiger-MacBook alles andere als ein Reinfall sein dürfte), sondern auch über weitere Themen.

Apple-Manager: KI ist ein Marathon, kein Sprint

Ternus und Joswiak sprechen im Interview über viele unterschiedliche Apple- und Technik-Themen. Ternus erklärte, dass für das MacBook Neo von Grund auf neu entwickelt werden musste, um den Kunden Qualität zu einem niedrigen Preis bieten zu können. „Apple wolle keinen Schrott verkaufen, vielmehr wolle man großartige Produkte liefern, die das typische Apple-Erlebnis bieten“, so der Apple-Ingenieur.

Joswiak sagte, die Qualität des MacBook Neo sei Apple wichtig, und die Verarbeitungsqualität des Neo hebe es von der Konkurrenz ab.

Sie kennen die Konkurrenzprodukte in diesem Bereich. Sie sind aus Plastik, klein und biegsam. Sie sind so billig, weil die Hersteller einfach versucht haben, überall Kosten zu sparen – und dadurch sind sie billig geworden. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir einen niedrigen Preis bei gleichzeitig hohem Wert anstreben.

Zum Unterschied zwischen iPad und Mac gab Ternus folgendes zu Protokoll:

„Wir werden das bestmögliche iPad entwickeln. Wir werden den bestmöglichen Mac entwickeln. Manche Kunden werden sich für das eine, manche für das andere entscheiden. Viele Kunden möchten sogar beides, und das ist auch super. Deshalb haben wir nie darüber nachgedacht, diese beiden Produkte zu kombinieren.“

Zum Thema KI, einem Bereich, in dem Apple Schwierigkeiten hat, sagte Joswiak, dass es kein Sprint sei.

„Wir nutzen künstliche Intelligenz schon seit vielen Jahren, nicht wahr? Und die Generation der KI bietet uns die Möglichkeit, das noch viel stärker auszuweiten. Ich bin also begeistert davon, aber meine Güte, das ist kein Sprint. Das ist ein Marathon, richtig? Wir werden jahrzehntelang mit künstlicher Intelligenz arbeiten, nicht nur Monate oder Jahre.“

Das vollständige Interview haben wir euch als Video eingebunden.